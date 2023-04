Torino,più controllori sui mezzi pubblici contro gli evasori

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Lotta ai 'furbetti' senza biglietto con un aumento di controllori sui mezzi pubblici di Torino, anche con servizio esternalizzato, ampliando la sperimentazione avviata sulle linee 4 e 10. "Una delle chiavi su cui lavoreremo - ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo presentando il nuovo piano per il Tpl torinese - è il recupero dell'evasione. È fondamentale andare verso un'ottica in cui tutti devono pagare per il trasporto pubblico e le azioni che vengono messe in campo servono a questo".

Già a novembre - ha ricordato l'ad di Gtt Serena Lancione, "abbiamo attivato un progetto sperimentale di controllo su due linee con un servizio esternalizzato che ha riguardato inizialmente 12 addetti saliti ora a una ventina". Positivi i risultati. "Nei primi 3 mesi - ha spiegato - sono stati controllati 276mila 229 passeggeri, per un totale di 11mila 330 vetture, con 19mila 773 multe comminate, di cui il 41,5% pagate a bordo, è un numero di multe giornaliere doppio rispetto a quelle fatte dal personale interno".

"Vista l'efficacia di questa azione - annuncia Lancione - abbiamo deciso di potenziarla con una nuova gara per l'esternalizzazione che ci porterà ad avere una struttura con una sessantina di addetti interni a Gtt e una quarantina di esterni e lanceremo anche una livrea un po' più visibile, anche per far capire ai cittadini che pagano che Gtt c'è ed è dalla loro parte".

Il servizio sarà sulle linee 3, 4, 9, 10,13 ,15, 16 e a questo si aggiungono i tornelli su alcune linee periferiche.

