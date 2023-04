Siccità: negli invasi del Piemonte manca 45% acqua

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Anche a marzo in Piemonte è piovuto e nevicato la metà rispetto alla media del mese, 40 millimetri appena, negli invasi manca il 45% di acqua e la portata dei fiumi è gravemente deficitaria. Lo evidenzia il rapporto idrologico mensile pubblicato da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale).

In tutto il bacino del fiume Po, fino alla confluenza con il Ticino, il deficit pluviometrico del mese è stato del 40%, nel Sesia manca l'85% della portata d'acqua del periodo, nel Tanaro il 73%, nel Po, a Isola S.Antonio (Alessandria) il 62%: in quel tratto il 'grande fiume' a marzo ha avuto una portata media di 154 metri cubi al secondo, contro una media storica di 410 metri cubi.

La crisi idrica si evidenzia anche nei dati sulle falde: ad esempio a Bosco Marengo (Alessandria) la profondità è scesa da una media storica, a marzo, di 13,22 metri a 22,96: a Suno (Novara) da 5,6 metri a 110,15, a Scarnafigi (Cuneo) da 5,58 a 7,75. (ANSA).