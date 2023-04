Partite le ricerche di una persona scomparsa nel Biellese

(ANSA) - BIELLA, 04 APR - Una task force nel Biellese è al lavoro per cercare un uomo del 1988 che non dà sue notizie da almeno tre giorni. La denuncia di scomparsa è stata presentata ieri pomeriggio alla stazione carabinieri di Bioglio.

L'ultimo avvistamento risale alla mattina di sabato scorso in località Oropa dove l'uomo si è fermato in un bar. Carabinieri e vigili del fuoco lo stanno cercando nella valle di Oropa. È stata diffusa una sua foto per raccogliere eventuali segnalazioni sulla sua presenza. (ANSA).