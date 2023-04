L'eroina era nascosta in auto, arrestato 22enne ad Asti

(ANSA) - ASTI, 04 APR - Aveva nascosto nelle bocchette dell'aria condizionata dell'auto 27 involucri di eroina. Così gli agenti dell'antidroga della Squadra Mobile della questura di Asti hanno arrestato, in flagranza, un ventiduenne italiano, nei pressi della stazione cittadina. La droga era già stata confezionata per essere messa sul mercato. Il giovane è stato trovato anche in possesso di 375 euro, possibile provento dell'attività di spaccio. Il tribunale di Asti ha convalidato l'arresto e, su richiesta del pm, è stato disposto l'obbligo di dimora nel luogo di domicilio, rinviando quindi l'udienza.

(ANSA).