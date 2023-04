Intesa, Piemonte ai primi posti per capacità di innovare

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Il Piemonte si posiziona ai primi posti in Italia per la capacità di innovare, con un ammontare di ricerca e sviluppo pro-capite pari a 723 euro, e per la creazione di valore sul territorio, con un avanzo commerciale di 13 miliardi di euro nel 2022. I dati della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo sono stati resi noti in occasione della presentazione dell'accordo tra la banca e Confindustria, che per le imprese del Piemonte stanzia 12,5 miliardi di euro su 150 a livello nazionale. All'incontro all'Unione Industriali di Torino hanno partecipato Emanuele Orsini, vice presidente per il Credito, la Finanza e il Fisco di Confindustria e Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, Marco Gay, presidente Confindustria Piemonte, Giorgio Marsiaj, presidente dell'Unione Industriali di Torino e Stefano Cappellari, direttore regionale Piemonte Nord, Valle D'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo.

Il Centro Studi Confindustria mette in evidenza che lo scorso anno in Piemonte la produzione da impianti fotovoltaici ha registrato un aumento del 12,2%.

"Rinnoviamo l'impegno a incentivare programmi di transizione verso un'economia più sostenibile e di autonomia energetica, offrendo alle imprese consulenza per l'autovalutazione green, nonché strumenti finanziari per arginare il rischio di ulteriori aumenti del costo delle forniture con le necessarie coperture" ha detto Barrese. "Il Pnrr resta una leva strategica da sfruttare appieno. Inoltre, nel contesto della delega fiscale, sarà essenziale puntare su una riforma che favorisca gli investimenti qualificati e la patrimonializzazione delle imprese", ha sottolineato Orsini. (ANSA).