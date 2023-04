Il tennis su Sporters, l'App che educa ai valori dello sport

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Lorenzo Sonego sceglie Sporters, aoo nata nell'incubatore We Sport Up di Sport e Salute, per raccontare il tennis alla Next Generation. L'app vuole fare conoscere i vantaggi di una sana abitudine atletica ai ragazzi partendo dal fatto che il 40% degli adolescenti che non pratica sport rischia l'obesità e trascorre al cellulare fino a 6 ore al giorno con difficoltà a staccarsi dai social. Sporters non parla dei successi ma dello sport attraverso il sacrificio, il fallimento, le difficoltà e la resilienza, e Lorenzo Sonego sceglie di farlo perché sposa la visione per cui è necessario diffondere la cultura sportiva e in particolare il tennis tra i giovani.

I 23 contenuti video del campione si trovano nella sezione dedicata alle series, rilasciati gradualmente a blocchi di 5 puntate a settimana, e sono gratuiti, condivisibili e salvabili previo download di Sporters da App Store o Google Play. Il tennis, quindi, sbarca su Sporters aggiungendosi così ai diversi sport già presenti rappresentati da oltre 15 atleti professionisti, olimpici e paralimpici.

Sporters è la prima app di edutainment che restituisce per ogni approfondimento e interazione contenuti, vantaggi e premi per praticare sport o per vivere esperienze con i grandi atleti nazionali. L'app svela aneddoti, retroscena e dettagli nascosti dietro le storie dei grandi campioni dello sport che provengono da tante discipline diverse alle quali si aggiungeranno presto il canottaggio e il ciclismo. (ANSA).