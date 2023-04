Detenuto muore in carcere a Biella, cause da accertare

(ANSA) - BIELLA, 04 APR - Un detenuto è morto ieri mattina nel carcere di Biella mentre era in corso la visita alla struttura da parte della Fp Cgil Polizia Penitenziaria. A dare la notizia i componenti della delegazione sindacale Mirko Manna Fp Cgil nazionale, Cristina Martiner Bot Segretaria Generale Fp Cgil Biella e Vanja Cecchini Segretaria Regionale FpCgil Piemonte.

"Quel che sappiamo - spiegano in una nota i sindacalisti - è che sono presenti 380 detenuti sui circa 390 previsti dai posti letto. Un sovraffollamento apparentemente al di sotto della capienza regolamentare, ma ieri ci aspettavamo di conoscere anche la capienza reale dovuta ai lavori di ristrutturazione di alcune celle". "Tuttavia -aggiungono- le condizioni di lavoro in carcere sono comunque critiche per la forte carenza di poliziotti in servizio che, nonostante gli agenti assegnati tramite distacco nel carcere di Biella, le sospensioni dal servizio dei colleghi accusati di aggressioni ai detenuti e nonostante il nucleo traduzioni sia stato soppresso per cercare di recuperare le unità che vi erano assegnate, registra una presenza di forza lavoro di circa novanta unità di cui settanta realmente assegnate ai compiti nelle sezioni detentive vere e proprie".

E sull'indagine in corso relativa agli agenti sospesi per presunte violenze su tre ex detenuti spiegano: "Ci auspichiamo che la vicenda dei colleghi coinvolti nelle accuse, come già avvenuto in altri casi recenti, trovi presto un chiarimento sulle reali responsabilità e possano rientrare presto in servizio". (ANSA).