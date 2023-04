Città Metropolitana, nel Torinese si va a Scuola di Montagna

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Tre giornate di "formazione e orientamento" per chi aspira a stabilirsi in una località di montagna. E' l'iniziativa promossa dalla Città metropolitana di Torino, in collaborazione con l'Università e il centro Social-Fare. L'appuntamento e a Viù e Usseglio dal 14 al 16 aprile.

"L'obiettivo - viene spiegato - è supportare persone, gruppi e famiglie che stanno progettando di vivere o lavorare nelle Terre Alte, attraverso attività di formazione, informazione e confronto sulle opportunità, i servizi e le buone pratiche presenti nelle valli torinesi. Sono anche previsti momenti di esplorazione e incontro con le attività produttive del territorio".

Alla 'Scuola di Montagna', giunta alla seconda edizione dopo quella del 2022, sono state ammesse 20 persone. Fra i principali argomenti trattati nel corso delle lezioni vi saranno temi legati all'acquisto e alla ristrutturazione di una casa, al lavoro, alle relazioni con le comunità. (ANSA).