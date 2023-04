Al Sant'Anna il racconto dei medici tornati dalla Turchia

(ANSA) - TORINO, 04 APR - Oggi, alle 14.30, nell'Aula Delle Piane dell'ospedale Sant'Anna della Città della Salute, in via Ventimiglia, a Torino, si racconterà l'esperienza dei medici specializzandi in Ginecologia e Ostetricia che sono tornati dalla missione in Turchia, dopo il terremoto che ha colpito la popolazione nella notte del 5 febbraio.

La missione piemontese ha visto il coinvolgimento di medici specializzandi tra la Struttura Maxiemergenza 118 e la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale e dell'Università degli Studi di Torino. Dal 15 febbraio si sono succedute due spedizioni.

Circa 40 visite al giorno, più di 30 nascite. "Il senso di gratitudine e riconoscenza verso il popolo italiano è stato grande, al punto che uno dei neonati, per decisione dei genitori, porta il nome di Sergio Mattarella", spiegano dal Sant'Anna.

Il team ginecologico-ostetrico ha collaborato con pediatri, urgentisti, ortopedici, chirurghi, anestesisti, tecnici, infermieri, ingegneri e volontari del coordinamento regionale della Protezione Civile, prestando aiuto e primo soccorso a più di 5.300 persone in soli 30 giorni di attività. (ANSA).