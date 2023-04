Salvini, 'è importante investire sui treni regionali'

(ANSA) - SAVIGLIANO, 03 APR - "È importante l'alta velocità, ma è fondamentale l'investimento sui treni regionali e sul trasporto locale, che sono una rete importante per la mobilità in Italia". Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini questa mattina, nel corso della visita allo stabilimento Alstom Ferroviaria di Savigliano.

Una visita lampo, quella di Salvini, invitato e accompagnato dall'ingegnere Michele Viale, presidente e amministratore delegato di Alstom Ferroviaria; il ministro ha visitato l'industria di Savigliano, e il "Fabbricato 58", dove avviene il collaudo del primo treno regionale italiano a idrogeno Coradia Stream, che entrerà in servizio in val Camonica il prossimo anno.

"Il treno regionale all'idrogeno - ha ribadito Salvini - è un vanto per la nostra nazione e sono orgoglioso che viaggerà sui binari della mia provincia. Oggi ho avuto modo di osservarlo e scoprire l'eccellenza di Alstom e di questo stabilimento".

