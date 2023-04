Rapinato dopo vincita milionaria al Gratta e Vinci, 4 arresti

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Vinse al 'Gratta e Vinci' e venne sequestrato e rapinato in casa. I carabinieri hanno completato l'indagine sul colpo, commesso ai danni di un imprenditore il 28 maggio 2022 a Torre Pellice (Torino), arrestando i tre presunti complici del moldavo che era stato fermato il giorno dopo.

Il bottino dell'assalto furono orologi preziosi e lingotti d'oro per un valore di circa 600.000 euro, oltre a 20.000 euro in contanti, in buona parte frutto di una vincita plurimilionaria incassata dall'imprenditore due anni prima.

