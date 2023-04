Promozione della salute, 100 bambini alla Casa dell'Asl

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Terza giornata di promozione dedicata a bambini e ragazzi alla Casa della Salute dell'Asl Città di Torino, in via Gorizia 112/A. All'iniziativa, promossa da Ausilia onlus in sinergia con l'Ast, l'Istituto di Medicina dello Sport di Torino e con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, hanno partecipato un centinaio di bambini e ragazzi. Medici specialisti hanno effettuato visite urologiche pediatriche, valutazioni posturali ortopediche per il piede e visite per l'idoneità sportiva agonistica.

In veste di testimonial c'erano tre calciatori del Torino, Perr Schuurs, Alessandro Buongiorno e Luca Gemello.

"Crediamo che la prevenzione, soprattutto in giovane età, sia fondamentale per un corretto e sano stile di vita. - ha detto Paolo Ceruzzi, presidente di Ausilia - siamo grati alla Asl Città di Torino, a Fondazione Compagnia di San Paolo e all'Istituto di Medicina dello Sport e per essere i nostri compagni di viaggio fino alla fine dell'anno".

Gli incontri alla Casa della salute dei bambini e dei ragazzi hanno cadenza mensile. "E' un importante progetto di prevenzione - ha sottolineato Carlo Picco, direttore generale dell'Asl Città di Torino - che viene realizzato anche mediante l'utilizzo di tecniche di gioco-terapia, che sono risultate essere molto apprezzate dai bambini e dai ragazzi, insieme alle loro famiglie". (ANSA).