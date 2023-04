Earth Day, Torino capitale del cambiamento

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Torino diventa la capitale della tutela dell'ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici. Il 22 aprile la città ospita infatti per la prima volta l'Earth Day, la più grande manifestazione ambientale del mondo, che vedrà per tutto il giorno, ai Giardini reali e alla Cavallerizza, una serie di appuntamenti conclusi da un concerto per la Terra. In programma, con il claim "un clima di cambiamento può fermare il cambiamento del clima", ed Elisa come madrina, che avvierà una nuova operazione di forestazione urbana, ospiti come gli Eugenio in via Di Gioia, Marlene Kuntz, Saturnino, Rose Villan e l'antropologo Eduardo Kohn, e una challange che ha l'obiettivo di raggiungere 10mila buone azioni per il pianeta in 17 giorni.

"La Città indica la strada, ma solo insieme riusciremo a raggiungere l'obiettivo della neutralità - sottolinea l'assessora alla Transizione ecologica, Chiara Foglietta - ed eventi come questo servono a risvegliare la nostra coscienza climatica, a fare cultura e spiegare che o si agisce adesso o il futuro sarà invivibile. E vogliamo che l'Earth Day resti a Torino anche nei prossimi anni". Organizzata da AWorld e Club Silencio con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo, la giornata sarà gratuita e carbon neutral.

"La Fondazione - ricorda il segretario generale, Alberto Anfossi - negli ultimi anni ha inserito la tutela ambientale fra le proprie linee di azione e Earth Day Torino 2023 guarda alle urgenze in materia ambientale ponendo le persone al centro in ottica di attivazione e coinvolgimento diretto per dare il proprio contributo nella lotta globale al cambiamento climatico". Le celebrazioni di Earth Day Italia di Torino, che si aggiunge a quello di Roma, saranno trasmesse in streaming su Rai Play. (ANSA).