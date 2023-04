Asti-Cuneo: Salvini, 'è l'Italia del sì, quella che produce'

(ANSA) - RODDI, 03 APR - "Questa è l'Italia dei sì, quella che produce, crea lavoro e ricchezza, e sicurezza. Dall'altra parte ci sono alcuni sostenitori dell'Italia dei perenni no, a tutto, alla Tav, alle strade ai ponti. Fortunatamente l'Italia al 90% vuole le opere pubbliche più moderne, sicure e veloci. E il codice dei contratti permetterà di avere appalti più semplici e cantieri più veloci".

Così il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell'apertura al traffico del lotto II.6b dell'autostrada Asti Cuneo.

"Questa è una bellissima giornata - ha aggiunto - non solo per chi vive in questi territori che da decenni aspetta giornate come queste, ma per l'intero Paese. Perché avere infrastrutture più moderne, cantieri più sicuri e appalti più veloci è fondamentale. Siamo quasi all'arrivo e questa mattina è arrivata anche l'ottima notizia dell'ok definitivo del ministero della Cultura anche all'ultimo tratto di questa straordinaria infrastruttura. Finalmente potremo unire territori, comunità, imprese". (ANSA).