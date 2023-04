Asti-Cuneo: Cirio; Regione era ferma, noi completiamo opere

(ANSA) - TORINO, 03 APR - "Quando ci siamo insediati abbiamo trovato una Regione ferma e ci siamo posti come obiettivo quello di completare le cose. L'ospedale di Verduno lo abbiamo aperto dopo un anno dall'insediamento, nel periodo del Covid, abbiamo concluso i lavori del grattacielo, e questo tratto di autostrada che oggi apriamo era non era neppure coperto economicamente.

Abbiamo lavorato per trovare il finanziamento attraverso il cross financig, unendo cioè concessioni stradali diverse per recuperare i soldi senza chiederli ai cittadini". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in occasione della cerimonia di apertura del penultimo lotto dall'Asti-Cuneo, alla presenza del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

"Da questa mattina poi - ha sottolineato Cirio - abbiamo in mano l'ultimo anello mancante per il completamento dell'ultimo lotto, la Via, l'autorizzazione definitiva che aveva bisogno di tre pareri quelli dei ministeri dell'Ambiente, delle Infrastrutture e della Cultura. I primi due hanno dato parere favorevole già mesi fa, il ministero della Cultura lo ha dato questa mattina. Il tracciato viene mantenuto nella sua configurazione esterna seppure con le giuste e doverose prescrizioni: prescrizioni che non spaventano perché sono già il frutto del lavoro che è stato fatto questo mese da sovrintendenza e società che, sotto l'impulso del ministro di trovare l'equilibrio tra la doverosa attenzione all'ambiente e l'esigenza di fare la strada, ha imposto la società le modifiche necessarie. La società le ha già condivise, oggi sono formalizzate nero su bianco, per cui oggi andiamo via da questa autostrada con la certezza che di andrà avanti". (ANSA).