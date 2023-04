Asti-Cuneo: Cirio, oggi la vera apertura dell'autostrada

(ANSA) - CUNEO, 03 APR - "Questa non è una inaugurazione, ma l'apertura di una strada. L'inaugurazione dell'Asti-Cuneo si è fatta molte volte, ma la strada non c'era. Non si inaugura un'opera che l'Italia aspetta da trent'anni, anche se non è colpa tua. Ecco perché con il ministro Salvini abbiamo deciso che questa giornata sarebbe corrisposta all'apertura del lotto autostradale, che da questo pomeriggio potrà essere percorso dal pubblico". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, in occasione dell'apertura alla presenza del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, del penultimo lotto dell'autostrada Asti-Cuneo, per il cui completamento a questo punto mancano solo cinque chilometri.

"Nel 1995 - ha ricordato Cirio - ero vicesindaco di Alba e facemmo una manifestazione con i trattori per chiedere il collegamento autostradale con Asti. Il percorso da allora è stato lungo e complesso. Noi vogliamo bene all'ambiente, ma anche alle persone e alle imprese, e il compito della politica è sentire tutti, però poi decidere. Avevamo il problema dell'Asti-Cuneo e ora questa strada la finiamo, questi sono i nostri risultati". (ANSA).