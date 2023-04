A Torino in prima nazionale Sei personaggi in cerca d'autore

(ANSA) - TORINO, 03 APR - Al Teatro Carignano, martedì 18 aprile, alle ore 19.30, va in scena in prima nazionale Sei personaggi in cerca d'autore da Luigi Pirandello per la regia di Valerio Binasco, direttore artistico del Teatro Stabile di Torino dal 2018. Lo spettacolo è interpretato da Sara Bertelà, Valerio Binasco, Giovanni Drago, Giordana Faggiano, Jurij Ferrini e dagli allievi della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino. Le scene sono di Guido Fiorato, i costumi di Alessio Rosati, le luci di Alessandro Verazzi, le musiche di Paolo Spaccamonti e il suono di Filippo Conti. Aiuto regia Giulia Odetto, assistente alla regia e alla drammaturgia Micol Jalla.

Questo nuovo allestimento è coprodotto da Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini e verrà replicato al Carignano fino al 7 maggio. Lo spettacolo sarà poi rappresentato in tournée dal 9 al 14 maggio al Teatro della Corte di Genova e dal 16 al 28 maggio al Teatro Bellini di Napoli. (ANSA).