Capriolo incastrato in un cancello, liberato da vigili fuoco

(ANSA) - VERBANIA, 02 APR - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Verbania, questa mattina, per soccorrere una femmina di capriolo rimasta incastrata nella cancellata di una proprietà privata a Ceredo, nel comune di Ghiffa (Verbano-Cusio-Ossola).

I vigili, allertati da alcuni passanti, sono riusciti ad allargare le barre in ferro della cancellata e a liberare l'ungulato le cui zampe posteriori erano rimaste bloccate nella recinzione. L'animale, all'apparenza ferito in modo lieve, è stato trasportato dai vigili del fuoco nella clinica di un veterinario specialista in animali selvatici per le opportune cure. (ANSA).