Il Free Voices Gospel Choir alla fiera agricola di Sangano

(ANSA) - TORINO, 01 APR - Questa sera, alle 21, in piazza Marco Matta a Sangano (Torino) il 'Free Voices Gospel Choir', coro di Beinasco, sarà protagonista della serata clou della diciassettesima fiera agricola, artigianale e commerciale organizzata dal Comune e dalla proloco, in collaborazione con Coldiretti Torino, Smat, Unione Comuni Montani Valsangone e Regione Piemonte.

Sul palco un concerto di musica black, blues e jazz: tutto il repertorio del coro che ha appena festeggiato i 25 anni di attività. "È stato un vero piacere per noi del Free Voices - sottolinea la Direttrice Laura Robuschi - aderire all'invito del Comune per questa serata di animazione sul territorio che ci permette di condividere col pubblico le emozioni ed il messaggio di speranza e di fiducia nel futuro tipico della musica gospel".

"La nostra Associazione - commenta Sergio Rofi Pallone Presidente dell'Associazione Voci Libere - prosegue l'attività sul territorio torinese (e non) e collabora con Enti Locali e con Associazioni di volontariato per organizzare eventi che uniscano momenti di musica e spiritualità ad eventuali iniziative a sostegno di eventi benefici o di sensibilizzazione.

Momenti anche intensi, che avvicinano con semplicità chi sul territorio opera con passione e attenzione al prossimo". (ANSA).