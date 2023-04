Flash mob a Saluzzo per riavere il treno

(ANSA) - SALUZZO, 01 APR - Si sono ritrovati in 500 oggi pomeriggio a Saluzzo di fronte alla stazione ferroviaria, tutti con una valigia e il fac simile di un biglietto ferroviario.

Obiettivo, inscenare un flash mob per chiedere il ritorno del treno in città, sospeso dal marzo 2020.

L'iniziativa, nata da alcuni amici, è stata diffusa attraverso le pagine social di un gruppo locale Alla manifestazione, apolitica, hanno partecipato molti amministratori dei Comuni del territorio e una rappresentanza del coordinamento pendolari regionale 'Comis'. (ANSA).