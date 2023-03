Vino: 'Gavi la Buona Italia' assegnato a cantina Ruffino

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Una cantina toscana, Ruffino, ha vinto l'edizione 2023 del 'Premio Gavi La Buona Italia' per la comunicazione del vino 'sostenibile', assegnato dal Consorzio Tutela del Gavi. L'azienda ultracentenaria è stata scelta perché "mette al primo posto, in modo chiaro e con la giusta enfasi, la tutela ambientale, il consumo responsabile, le iniziative di 'giving back', la responsabilità e il welfare aziendale e la lotta alla disparità di genere".

Premiati con menzioni speciali anche Gruppo Mezzacorona, Cantina Pizzolato e Azienda Agricola Ricci Curbastro.

L'assegnazione dei premio 'La Buona Italia' è stata preceduta da un'indagine sulla 'sostenibilità, condotta, per il Consorzio del Gavi, da Walden Lab, Advisory & Research for a Sustainable future & The round Table. Dalle 21 aziende nella short list è emersa una "visione avanzata" della sostenibilità, non vissuta come una leva di marketing la come "elemento di sostanza" in grado di "valorizzare la produzione vinicola con ricadute dirette sulla qualità del prodotto, sulle sue performance e sull'immagine dell'azienda". "Ancora una volta lo scenario indicato dal premio e l'analisi condotta sono un esempio da seguire - commenta Maurizio Montobbio, presidente del Consorzio di tutela del Gavi - abbiamo dimostrato come gli imprenditori del vino in Italia comunicano la sostenibilità non tanto perché sa obbligatorio ma perché credono sia la strada gusto. E' un modello a cui ispirarsi, anche per i produttori più piccoli.

Fare bene le cose e comunicarlo dimostrerà la credibilità di un intero settore e la sua capacità di rinnovasi" (ANSA).