TOdays Festival, dal 25 al 27 agosto 121 artisti a Torino

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - E' in programma dal 25 al 27 agosto la nona edizione di TOdays - progetto della Città di Torino realizzato dalla Fondazione per la Cultura Torino in partnership con Iren, sostenuto fin dagli esordi da Fondazione Crt, sponsor Compagnia dei Caraibi, Testadariete, Rock Burger e Eataly, con Spazio211, Mercato Centrale Torino.

Il Festival, diretto da Gianluca Gozzi, ospita 121 artisti nazionali e internazionali, 12 band da 29 Paesi del mondo, 8 in esclusiva nazionale e 9 per la prima volta a Torino, oltre 30 ore di musica, arte, incontri, produzioni esclusive, anteprime, performance, eventi formativi e d'incontro con il meglio della scena musicale contemporanea. Parità di genere, attenzione ai giovani e sostenibilità ambientale i punti di forza di questa edizione.

"TOdays conferma la nostra città quale tappa privilegiata per il meglio della scena musicale contemporanea. Il festival porta Torino, e in particolare l'area nord dove organizzano gran parte degli eventi, alla ribalta di giovani, creativi e opinion maker internazionali. La Città sosterrà questo importante progetto per farlo crescere e continuare ad attrarre le migliori esperienze musicali internazionali" spiega il sindaco, Stefano Lo Russo "Da nove anni - afferma Gozzi - TOdays non è solo un festival qualunque, e non solo musica qualunque.E' un osservatorio attento sul presente, che, mai come in questi anni, è sempre in continua trasformazione. Il festival conferma Torino al centro del dibattito artistico europeo, riscoprendo l'attitudine naturale ed europea della città per la musica d'avanguardia" (ANSA).