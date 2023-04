No al ponte sul Toce, Regione cancella finanziamento 4,5 mln

(ANSA) - VERBANIA, 31 MAR - "Avevamo i soldi e il mandato per realizzare le opere, ne abbiamo già anche spesa una parte e ora, sulla base di una decisione irresponsabile, la Regione Piemonte ce li sta togliendo. Nel frattempo il mio paese continua a rischiare di andare sott'acqua". Lo dichiara all'ANSA Gianpaolo Blardone, sindaco di Pallanzeno (Verbano-Cusio-Ossola), commentando la decisione con cui la Regione Piemonte, nelle scorse settimane, ha ribadito la volontà di cancellare il finanziamento da 4,5 milioni di euro inizialmente stanziati per interventi di difesa dalle esondazioni del fiume Toce.

Di questi, 1,8 milioni sarebbero dovuti andare alla Provincia del Vco per l'allargamento di una campata del ponte della Masone sul Toce, il corso d'acqua che nel 2020 era esondato allagando Pallanzeno; 1,5 milioni erano destinati al Comune di Vogogna e altri 1,2 milioni al Comune di Pallanzeno per opere di difese spondali. (ANSA).