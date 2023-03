Maserati, a Venaria Reale il concessionario del futuro

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - Maserati ha inaugurato a Venaria Reale, Torino, il nuovo concept retail store, dove la sartoria incontra l'officina, permettendo ai clienti di creare la loro vetture di lusso. E' il secondo dopo quello di Milano ed è stato creato con lo studio newyorkese di design Eight Inc, noto per aver ideato gli Apple Store. Nel corso del 2023 apriranno anche a Verona, Udine, Como, Bolzano e Treviso.

Nello store sono esposte la Maserati GranTurismo Trofeo, vettura che segna il ritorno di un'icona Maserati nata 75 anni, la MC20 Cielo, la Maserati GranTurismo, la Maserati Levante Futura, la Maserati Grecale 'Mission from Mars'. Le auto sono illuminate come sculture dinamiche in una galleria d'arte in penombra. All'esterno, l'attenzione dei visitatori è catturata da una spettacolare installazione in vetrina, nella quale una sola vettura risalta su uno scenografico sfondo Led wall.

All'interno un'ampia "isola" funge da bancone per l'accoglienza e la configurazione dei modelli.

"Maserati è un brand dedicato all'eccellenza, con un approccio incentrato sul cliente. La nostra responsabilità è rispettare il marchio e incarnare a pieno i suoi valori di passione, innovazione e design, rimanendo fedeli al vero spirito del lusso italiano. Il nostro desiderio è permettere ai clienti di esprimere la loro creatività e passione" ha detto Luca Delfino, responsabile Emea di Maserati, presente all'inaugurazione con Elisa Weltert, generale manager di Maserati del Sud Europa. "L'impatto che il cliente ha entrando in concessionaria è il nostro biglietto da visita. Per questo motivo Forza apre le porte al futuro, abbracciando il nuovo concept Maserati; la nuova filosofia verrà presto estesa anche alle altre sedi, iniziando con l'apertura del nuovo showroom a Verona" spiega Alberto Di Tanno, presidente e amministratore delegato del Gruppo Intergea. (ANSA).