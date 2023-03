'Il Barbiere di Siviglia' opera pop per gli alunni

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - L'opera lirica svelata ai bambini.

E' iniziativa di Casa Fools che accoglierà circa 300 alunni dell'Istituto Gino Strada per "Opera Pop - Il Barbiere di Siviglia", l'ultimo spettacolo di Casa Fools nell'ambito del progetto che divulga "in modo semplice e potente" il melodramma.

Lunedì 3 e martedì 4 aprile dodici classi si recheranno nel teatro di via Bava 39 per le due repliche speciali di "Opera Pop Live - Il Barbiere di Siviglia".

Le classi assisteranno a uno spettacolo che, sfruttando i principi del teatro di narrazione e del teatro di figura, crea un mix unico a metà tra lo stile della giullarata e quello del teatro musicale. L'idea di portare Opera Pop nelle scuole - spiegano a Casa Fools - è nata dall'incontro con l'Istituto Gino Strada (ex Ricasoli), che si distingue per l'attenzione alle attività teatrali e musicali, all'interno del Comitato di quartiere Vanchiglia. Da allora è nata la collaborazione che è proseguita negli anni con una serie di laboratori-spettacolo di divulgazione sui grandi classici dell'opera e della letteratura, realizzati nelle classi da Casa Fools e di cui "Opera Pop Live - Il Barbiere di Siviglia" è l'ultimo tassello. "I bambini e i ragazzi sono il pubblico migliore per l'opera lirica, perché non hanno pregiudizi su questo genere - spiega Luigi Orfeo, autore e interprete di Opera Pop - "narrerò agli studenti la storia del Barbiere di Siviglia a partire dalla musica, perché è per la sua struttura musicale che continuiamo ad ascoltare quest'opera ancora oggi".

Opera Pop Live rientra nell'ambito di un progetto più ampio di Casa Fools di avvicinamento al melodramma, con i podcast Opera Pop e le anteprime nei Teatri Lirici, brevi presentazioni in musica per introdurre il pubblico, soprattutto i più giovani, (ANSA).