Extinction Rebellion scaricano letame al Grattacielo Regione

(ANSA) - TORINO, 31 MAR - All'alba di questa mattina una ventina di attivisti ambientalisti del movimento Extinction Rebellion ha scaricato quintali di letame, con sopra dei fiori, all'ingresso del grattacielo della Regione Piemonte, a Torino.

Due persone sono salite sulla tettoia sovrastante l'ingresso e hanno appeso uno striscione con scritto: "Dalla regione non nasce niente, dal letame nascono i fiori!".

"Sentiamo ormai ogni giorno interviste e dichiarazioni del presidente e degli assessori regionali sul gravissimo stato di siccità in corso, ma tutti i progetti promossi da questa Giunta, come lo Skidome di Cesana e i chilometri di piste e infrastrutture nel Parco Naturale dell'Alpe Devero, raccontano un'altra storia", afferma Paolo.

"Siamo in una crisi idrica gravissima, sintomo di un problema sistemico e ben più ampio, e la Regione Piemonte, insieme al governo italiano, sta letteralmente premendo l'acceleratore verso il collasso climatico", evidenziano gli attivisti.

"Siamo qui vestiti di fiori perché sappiamo che una rinascita è ancora possibile - aggiunge Aurelia -. Di fronte alle inadempienze della Regione ci ribelliamo chiedendo di agire!".

Sul posto è arrivata la polizia. (ANSA).