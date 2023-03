Acqua e clima: focus Università e Amag ad Alessandria

(ANSA) - ALESSANDRIA, 31 MAR - Acqua, clima, sostenibilità il focus del convegno, organizzato oggi nell'aula magna dell'Università, dal Centro Interdipartimentale Upo4Sustainability e gruppo Amag. "L'obiettivo è cercare di creare sensibilizzazione e conoscenza corretta su questi temi - spiega Roberto Barbato, prorettore dell'Università del Piemonte orientale -. Il problema dell'acqua, in prospettiva, ci riguarderà. Dipende dall'uso che faremo delle risorse idriche che abbiamo attualmente a disposizione. Bisogna cominciare a ragionare sul loro migliore utilizzo per prevenire la possibilità che, a tempi compatibili con l'esistenza nostra e dei nostri figli, diventino un problema vero".

Per l'Alessandrino, "pur parlando di carenza, comunque siamo fortunati. Certo, sta piovendo molto poco e l'emergenza l'abbiamo davanti guardando l'abbassamento del livello dei fiumi. Quindi dobbiamo essere coscienti e fare assolutamente i conti con questa realtà". In via di definizione, come anticipato nel convegno, un accordo tra Università e Solvay per un centro e laboratori di ricerca e monitoraggio ambientale. (ANSA).