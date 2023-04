Torino apre alla città i palazzi delle istituzioni

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - I palazzi delle istituzioni torinesi aperte al pubblico per una visita speciale. Per il secondo anno torna l'iniziativa per far conoscere 5 istituzioni pubbliche con sede in edifici storici in occasione di tre ricorrenze di valore civico, 25 aprile, 2 giugno e 4 novembre.

L'evento, promosso dalla presidenza del Consiglio comunale di Torino e dalla prefettura, con Città metropolitana, Turismo Torino e provincia, Musei Reali e Archivio di Stato, prevede un itinerario che parte dal Palazzo Civico e tocca Palazzo Reale, il Palazzo delle Segreterie che ospita la prefettura, l'aula del Consiglio metropolitano e l'Archivio di Stato.

"Con l'idea di aprire i palazzi delle istituzioni - spiega la presidente della Sala Rossa, Maria Grazia Grippo - cerchiamo di far conoscere il passato per apprezzare il presente e costruire un futuro di maggiore consapevolezza e di accorciare la distanza anche fisica tra la cittadinanza e le istituzioni".

"È un patrimonio storico e artistico di enorme valore - aggiunge il prefetto, Raffaele Ruberto - che per molto aspetti si fonde con il senso dell'identità nazionale e volgiamo trasmettere la consapevolezza di questo grande patrimonio".

"Vogliamo che i cittadini si riapproprino di questi luoghi e dell'orgoglio di sentirsi italiani - conclude il vicesindaco metropolitano, Jacopo Suppo -. Ci sono luoghi meravigliosi che vogliamo restituire alla cittadinanza, le istituzioni non possono chiudere a doppia mandata ciò che è patrimonio di tutti". (ANSA).