Imparato in Polonia, al via modello Alfa Romeo più piccolo

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - L'amministratore delegato di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, ha dato oggi simbolicamente il via ai lavori sul prossimo modello Alfa Romeo, il più piccolo della gamma (segmento B), incontrando in Polonia il team tecnico che prenderà parte al progetto. Secondo quanto si apprende negli ambienti vicini a Stellantis, è stato il primo di una serie di appuntamenti attraverso i quali in prima persona il ceo Alfa Romeo incontrerà tutte le parti coinvolte nel progetto.

Due sono le priorità di Alfa Romeo - secondo quanto ha spiegato Imparato - altissima qualità, come fattore imprescindibile per ritornare sul mercato con un'auto di segmento B premium, e spirito di squadra. La nuova vettura di segmento B premium del marchio è una milestone cruciale nel piano strategico di elettrificazione del marchio "from zero to zero". Nel panorama automotive globale, Alfa Romeo sarà il marchio più rapido nella transizione da zero vetture elettrificate, inizio 2022, a un'intera gamma a emissioni zero, 2027. Il nuovo modello rappresenta l'ingresso del marchio nel mondo dei veicoli a zero emissioni. (ANSA).