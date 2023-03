Hashish in panetto con volto topo Jerry: arrestati 2 giovani

(ANSA) - TORTONA, 30 MAR - I carabinieri di Tortona (Alessandria) hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 26enne e una 21enne, entrambi di origine marocchina, domiciliati nel Pavese. A bordo di un'auto, guidata dalla donna, hanno tentato di evitare una pattuglia di militari, che però li ha raggiunti e controllati. L'uomo aveva nel giubbotto un involucro contenente dell'hashish: sulla macchina rinvenute sei dosi di cocaina in una confezione metallica di mentine e un panetto di quasi 100 grammi di hashish, su cui era stato apposto il volto del famoso topo Jerry.

Dopo la convalida, sono stati disposti la custodia in carcere per il 26enne e l'obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria per la 21enne. (ANSA).