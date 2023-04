Esercitazioni militari, Baraggia biellese off limits

(ANSA) - BIELLA, 30 MAR - Dal 4 al 27 aprile la Baraggia biellese tra Candelo e Massazza sarà off limits perché riservata a un programma di esercitazioni militari. L'area è già stata utilizzata per due settimane nel mese di marzo. "La zona sarà interessata da esercitazioni militari a fuoco con armi leggere, armi di reparto ed eventuali carri armati che per loro natura comportano pericoli per persone e animali" è quanto si legge nelle ordinanze emesse dai Comuni interessati (Cossato, Massazza, Benna, Candelo, Villanova Biellese e Mottalciata) per interdire gli accessi all'area Il poligono di Candelo Massazza è da sempre uno dei più utilizzati del nord Italia. (ANSA).