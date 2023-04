Duomo di Cuneo restaurato, rinnovato l'impianto elettrico

(ANSA) - CUNEO, 30 MAR - Il restauro del duomo di Cuneo è stato completato. Iniziato lo scorso 23 gennaio, ha comportato l'ammodernamento dell'impianto elettrico e oggi è avvenuta l'accensione delle luci alla presenza del vescovo, monsignor Piero Delbosco, e delle autorità civili. La chiesa, come previsto, verrà riaperta ai fedeli in occasione della Veglia pasquale di sabato 8 aprile.

"La bellezza della cattedrale, una buona luce e un buon ascolto contribuiscono all'azione liturgica" ha commentato il vescovo, annunciando il prossimo avvio di ulteriori lavori sul tetto. Grazie alle nuovi luci a led, ha spiegato l'architetto Luca Soave, progettista e direttore dei lavori, sarà possibile risparmiare metà dell'energia elettrica che veniva consumata in precedenza. Nel rispetto dell'equilibrio tra luce e ombra, sono state scelte lampade che permettono il mantenimento della temperatura e presentano tassi minimi di guasto. Per i lavori sono stati stanziati 320mila euro, dei quali 250mila grazie a un finanziamento della Fondazione Crc e 70mila dalla Regione.

