Cybersicurezza, 'Genitori in blue jeans' fa tappa a Torino

(ANSA) - TORINO, 30 MAR - Fa tappa a Torino, venerdì 31 marzo, il tour educativo 'Genitori in Blue Jeans' ideato da Fondazione Carolina e TikTok con l'obiettivo di "supportare educatori e famiglie - attraverso suggerimenti e spunti concreti - per accompagnare adeguatamente gli adolescenti nel loro percorso online".

Con la partecipazione del comitato regionale piemontese del Movimento Consumatori, l'appuntamento è al Liceo Vincenzo Gioberti, via Sant'Ottavio 9 a Torino, dalle 16.30 alle 18, con un incontro aperto a insegnanti, genitori, educatori e studenti.

Secondo le statistiche di Fondazione Carolina, che ha creato la guida 'Genitori in blue jeans, scaricabile dal sito, 3 ragazzi su 4 sono coinvolti, direttamente o meno, in episodi legati all'utilizzo scorretto o inconsapevole del web. "È il segno che noi adulti non stiamo facendo abbastanza. Occasioni come queste - spiega Ivano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina - rappresentano una felice discontinuità, grazie alla disponibilità di uno dei colossi del web a metterci la faccia e a dialogare con i territori, al di là di algoritmi o avatar. I valori non sono cose da boomer - prosegue Zoppi - ma abbiamo il dovere e la possibilità di declinarli sul piano digitale, non per questo meno reale dei luoghi di aggregazione più tradizionali".

"La sicurezza della community di TikTok, in particolare quella degli utenti più giovani, è da sempre la nostra priorità assoluta - commenta Giacomo Lev Mannheimer, responsabile Relazioni Istituzionali Sud Europa di TikTok - Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale il coinvolgimento di genitori ed educatori". (ANSA).