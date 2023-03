Protopapa, l'Erbaluce designato il vitigno 2023 del Piemonte

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - In occasione dell'evento 'Guarda e gusta il Piemonte: un viaggio tra cibo e cinema', che si tiene a Bruxelles, nella sede istituzionale della Regione Piemonte, l'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa, ha annunciato che l'Erbaluce sarà celebrato come vitigno dell'anno 2023 del Piemonte. "Un'opportunità di visibilità e riconoscimento di un territorio piemontese dedito alla viticoltura che abbraccia aree incantate e forse meno conosciute del Piemonte", ha spiegato l'assessore L'Erbaluce ha dato il nome alla prima Doc a bacca bianca del Piemonte, Erbaluce di Caluso, istituita nel 1967. Oggi sono circa 300 gli ettari vitati a Erbaluce in Piemonte con cui vengono prodotte le denominazioni: Erbaluce di Caluso o Caluso Docg, Canavese Bianco Doc, Coste della Sesia Doc, Colline Novaresi Doc. Il vitigno dell'anno 2023 verrà ufficialmente presentato durante la 55esima edizione del Vinitaly a Verona, domenica, nell'area istituzionale di Regione Piemonte e Piemonte Land of wine.

"Un'occasione veramente unica - ha commentato il consigliere regionale della Lega Andrea Cane - questo riconoscimento prestigioso per il nostro Erbaluce, atteso da molti anni, considerato il costante impegno dei nostri viticultori canavesani che hanno fatto sì che questo vino diventasse quell'eccellenza che ora è realtà sulle tavole di case e ristoranti di tutto il mondo". "L'Erbaluce di Caluso - ha aggiunto Cane - è un prodotto unico ed irripetibile, frutto della terra dell'anfiteatro morenico di Ivrea, del suolo che racconta di ghiacciai del pleistocene e delle ricche sponde della Dora Baltea". (ANSA).