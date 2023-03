Astm, ai dipendenti di Sina premi legati a target ambientali

(ANSA) - TORINO, 29 MAR - Forme di retribuzione variabile collegate anche a parametri Esg e revisione delle politiche di smart working confermato in modo strutturale: sono i principali contenuti di due accordi sindacali raggiunti da Astm per i dipendenti della controllata Sina, società del gruppo specializzata nella progettazione di grandi opere.

Gli accordi coinvolgono i 300 dipendenti di Sina. Il primo accordo prevede premi di risultato variabili a fronte del raggiungimento e mantenimento di target specifici. Gli obiettivi di risultato, oltre alle performance economiche, includono anche per la prima volta parametri Esg, quali la riduzione anno su anno del 2,5% delle emissioni di CO2 e la partecipazione di tutti i dipendenti nel periodo di vigenza dell'accordo a sessioni formative in materia di sostenibilità ambientale e sociale.

In vigore fino al 2024, l'accordo mira a promuovere l'attiva collaborazione dei dipendenti al raggiungimento degli obiettivi aziendali. Il secondo accordo sindacale verte sul tema smart working e prevede un primo periodo sperimentale di 6 mesi estensibile per altri due anni: introduce il modello di lavoro agile come opportunità di responsabilizzazione del singolo e di miglioramento della qualità di vita dei lavoratori.

Significativa l'importanza data al diritto alla disconnessione.

