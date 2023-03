Asti, Gdf sequestra 9 chli di melassa da narghilè

(ANSA) - ASTI, 29 MAR - La Guardia di Finanza di Asti ha sequestrato circa 9 chili di melassa per narghilè presso due esercizi, un ristorante e un bar. I locali, secondo gli accertamenti, sono risultati privi dell'autorizzazione speciale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

"La sostanza - spiegano le Fiamme Gialle - è risultata essere per 7 chili di contrabbando. La parte restante è stata acquistata con accisa già assolta, presso rivendite di tabacchi autorizzate, ma in ogni caso si tratta di un prodotto non idoneo alla somministrazione al pubblico per mancanza delle prescritte autorizzazioni di legge".

Ai due esercenti sono state anche fatte sanzioni amministrative rispettivamente di ottomila e seimila euro.

