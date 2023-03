Van Gogh Experience, in mostra yoga, concerti e performance

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Sono stati oltre 6.000 i visitatori nelle prime due settimane di apertura della mostra Van Gogh Experience, produzione internazionale targata Next Exhibition.

Nelle prossime settimane sono previsti eventi speciali in mostra con lezioni di yoga e pilates, concerti di musica classica e performance art.

Per la prima volta in Italia nel salone del videomapping verranno realizzate delle lezioni di yoga e pilates in collaborazione con il partner tecnico Yoga Pilates e con il partner organizzativo Dimensione Eventi.

Sono previsti anche tre concerti: venerdì 14 aprile: Melodie della notte stellata, concerto per pianoforte Moonlight Piano con i brani più conosciuti dedicati alla notte e alle stelle; venerdì 12 maggio Le stagioni di genio e follia, concerto per sestetto d'archi sul repertorio de Le quattro stagioni di Vivaldi; venerdì 9 giugno Brezza sul campo di grano, concerto per trio chitarra, flauto e clarinetto più mandolino con le arie delle opere più famose, dal Don Giovanni di Mozart alla Norma di Bellini, da Il Barbiere di Siviglia di Rossini a La Traviata di Verdi e la Carmen di Bizet.

Infine performance d'arte in collaborazione con Il Circolo degli Artisti di Torino. Il primo appuntamento è fissato per sabato 1 aprile, nel pomeriggio, dalle15 alle 18 per celebrare i 130 anni di Vincent Van Gogh, che nacque il 30 marzo del 1853.

(ANSA).