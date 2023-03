Torino Fringe Festival, più di 160 repliche di spettacoli

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Torna dal 12 al 28 maggio il Torino Fringe, il festival multidisciplinare di arti performative, con più di 160 repliche di spettacoli teatrali di artisti e compagnie internazionali, lavori inediti, debutti italiani, parate, talk, concerti. La selezione tramite la call internazionale ha portato quest'anno a candidarsi più di 600 artisti da tutto il mondo. Il titolo della XI edizione è Unboxing Pandora: il mito di Pandora racconta la tensione umana a seguire i propri desideri, esplorando con curiosità le proprie pulsioni e paure, una metafora di questo momento storico, sociale, politico e artistico. Oggi è stata aperta la call per chi vuole lavorare come volontario alla biglietteria, all'Infopoint, agli spettacoli, o realizzare foto o video.

Palcoscenico del festival l'intero capoluogo piemontese, dal centro alla periferia, dai luoghi considerati più canonici a quelli off, anticonvenzionali e quasi sconosciuti, come birrerie, sale da ballo, dimore storiche, club, musei, gallerie d'arte.

Nato sulla scia e sul modello dei grandi Fringe europei, uno fra tutti l'Edimburgo Fringe Festival, il Torino Fringe ha coinvolto in dieci anni più di 300 compagnie nazionali e internazionali per un totale di oltre 2mila repliche in 70 spazi di Torino al chiuso e 35 all'aperto per più di 100mila spettatori. (ANSA).