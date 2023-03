Open Fiber: Cavour, collegati a banda ultralarga 1900 utenti

(ANSA) - TORINO, 28 MAR - Sono oltre 1.900 le unità immobiliari raggiunte dalla rete a banda ultralarga a Cavour (Torino), realizzata da Open Fiber. La rete ultraveloce realizzata è stata finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. Le attività sono state coordinate da Infratel Italia, società 'in house' del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la supervisione della Regione Piemonte.

Sono state raggiunte dalla fibra anche le più importanti sedi della pubblica amministrazione presenti nel Comune quali: il Municipio, la scuola materna, la scuola primaria e secondaria, il centro sportivo, l'ufficio turistico ed il complesso museale dell'Abbazia di Santa Maria che è parte integrante del Parco naturale della Rocca di Cavour.

"La realizzazione della rete in fibra ottica che in questa fase ha riguardato il centro e la prima periferia, rappresenta un elemento importante che consente alle nostre aziende e famiglie di ottenere, se lo desiderano, una connessione ultraveloce - afferma Sergio Paschetta, sindaco di Cavour - Auspico che, in futuro, ci venga data dal Governo, la possibilità di estendere la rete in fibra fino in prossimità dei nuclei abitati ed alle aziende che sono dislocate nelle nostre numerose frazioni e che stanno già chiedendo questo servizio".

"La rete ultrabroadband di Open Fiber - evidenzia Fiorella Ranaldi, field manager dell'azienda e responsabile dei lavori nel Comune - è tecnologicamente all''avanguardia e permette di sviluppare e rendere efficaci servizi digitali innovativi come la telemedicina, il telelavoro, l'educazione a distanza, la videosorveglianza ad altissima definizione, la domotica, l'Internet of Things". (ANSA).