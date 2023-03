Moda: la primavera-estate di Irreplaceable nel segno di Miami

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Irreplaceable sceglie Miami per presentare la nuova collezione primavera-estate. La Maison torinese fondata da Elisa Giordano ha abbandonato le atmosfere da studio fotografico per puntare sui quartieri iconici della città della Florida, come Little Haiti e Surfside. Luci e atmosfere non sono una scelta casuale: incarnano una collezione ispirata alle differenti culture e tradizioni, al contrasto dei colori accesi e multietnici di Little Haiti con i sabbia, blu e neutri di Surfside. Una donna glamour ed elegante capace di reinterpretare in piena libertà e sicurezza le diverse esperienze in un viaggio chiamato vita.

La donna Irreplaceable, interpretata da Julianne Steege, emerge in questa collezione con una grande consapevolezza delle sue potenzialità. "Un elemento fondamentale nella costruzione della campagna è la luce, che si fonde con i diversi elementi e si riflette nell'abito, finalizzata a un'idea universale di capo d'abbigliamento. I materiali utilizzati sono impreziositi da dettagli che alimentano il movimento, le ombre e i contrasti", racconta l'imprenditrice Elisa Giordano. Lo stile Irreplaceable si unisce con i molteplici elementi per creare un tutt'uno: i colori netti, impreziositi dal lurex e dall'utilizzo di alcune paillette, giocano con i riflessi e le differenti tonalità cromatiche. I materiali organici celebrano il legame con la natura, elemento di ispirazione sempre presente nelle collezioni del brand.

In questo background di ispirazione creola, e sull'onda di un sound Bossanova touch, i capi in maglia si scoprono e diventano così comodi da essere indossati semplicemente sopra un costume da bagno; le frange delle giacche e dei pantaloni si stropicciano e fanno prendere forma a delle ipotesi di total look adatti sia al giorno che alla sera. (ANSA).