Brucia ditta di materie plastiche, due lievi intossicati

(ANSA) - ASTI, 28 MAR - Incendio in un'azienda di stampaggio di materie plastiche oggi pomeriggio ad Asti. La struttura, che si trova in località Rilate, è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco del comando di Asti, che hanno provveduto a spegnere l'incendio, probabilmente partito da un macchinario.

Due persone sono rimaste lievemente intossicate dal denso fumo e sono state soccorse dal personale sanitario. Ancora da chiarire le cause del rogo. (ANSA).