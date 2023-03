Processo Juve: club e E&Y citati come responsabili civili

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - La Juventus ed Ernst & Young sono state citate come responsabili civili nel processo sui conti della società bianconera. Il gup Marco Picco, oggi a Torino nel corso dell'udienza preliminare, ha accolto una richiesta di alcune aspiranti parti civili. L'udienza è stata aggiornata al 10 maggio per discutere ulteriormente il loro ingresso nel processo.

La Juventus è già presente fra gli imputati del procedimento in qualità di persona giuridica. (ANSA).