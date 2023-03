Nuove tempeste di vento, 140 km/h sul Gran Paradiso

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Forti venti soffieranno in Piemonte per tutta la giornata, con raffiche che anche agli sbocchi vallivi e nelle pianure potranno arrivare a 80-100 km/h. Questa mattina la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 139.7 kmh ai 3.272 metri di altitudine della Gran Vaudala, nel Paco del Gran Paradiso; a Susa raffiche a 72.7 km/h, alla stazione Alenia di Torino 52.6.

Vento forte anche nel Cuneese: 64.8 km/h a Garessio, 55,4 a Frabosa; nell'eporediese 54.4 km/h a Borgofranco d'Ivrea.

Proprio oggi Arpa ha pubblicato il rapporto della tempesta di vento del 10 e 11 marzo: la massima raffica a quote inferiori a 700 metri è stata registrata dalla stazione di Torino Alenia, con 94,7 km/h, valore che si posiziona al terzo posto dal 2005, dopo i 103 km/h del 21 novembre 2008 e i 102,2 km/h del 29 giugno 2013.

Il 10 e 11 marzo i forti venti - ricorda Arpa - hanno causato danni nel Torinese e nel Pinerolese con cadute di alberi, danni a ponteggi e coperture e temporanee interruzioni dell'energia elettrica. (ANSA).