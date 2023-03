Maratona Moraviana al Circolo dei Lettori

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Al Circolo dei lettori a Torino va in scena domani, 28 marzo, la Maratona Moraviana, un appuntamento speciale, un mini ciclo di conversazioni, letture e racconti dedicati al grande autore. Condotta da Elena Loewenthal, con le letture dell'attrice Viola Sartoretto, la maratona dedicata ad Alberto Moravia si snoda in tre filoni: pensiero, arte e corpo. Si parte alle 17, con il critico francese René De Ceccatty e il professor Giorgio Ficara, che ragionano sull'eredità intellettuale dell'autore nel corso dell'incontro Il pensiero critico; Alessandra Grandelis, studiosa e autrice per Bompiani di Non so perché non ho fatto il pittore, dialoga con Luca Beatrice; infine lo scrittore Giacomo Papi, in Scrivere il corpo e il corpo politico, riflette sul corpo, cuore della narrazione moraviana Dopo l'incontro a Roma a Libri Come, la Maratona Moraviana è il penultimo appuntamento di Nato per narrare: riscoprire Alberto Moravia, che si concluderà al Salone Internazionale del Libro, il 20 maggio a Torino, con una lectio di Jhumpa Lahiri.

(ANSA).