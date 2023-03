Ciclista muore in uno scontro tra auto a Torino

(ANSA) - TORINO, 27 MAR - Un ciclista di 46 anni è morto in un incidente avvenuto questo pomeriggio in via Di Nanni, quartiere Borgo San Paolo, a Torino. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe rimasta coinvolta in un scontro tra due auto. Nella carambola avrebbero urtato un'altra vettura parcheggiata che ha travolto l'uomo. Inutili i soccorsi. Sul posto la polizia municipale per i rilievi. (ANSA).