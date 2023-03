A Torino il popolo di Radio Deejay per correre come un dj

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Il popolo di Radio Deejay invade Torino. In attesa del via alla gara di domani, la 5 e la 10 chilometri della corsa non competitiva organizzata dalla radio e da Linus che per la prima volta arriva sotto la Mole, questa mattina ha aperto il Deejay Village dove ritirare il kit con pettorale e maglietta, sbizzarrirsi con i gadget degli sponsor ma anche entrare nel mood di festa che per due giorni animerà la città. Ovviamente a suon di musica di Radio Deejay, che porta a Torino alcuni dei suoi beniamini.

Al Village in piazza Castello sono già centinaia le persone, fra corridori, curiosi e fan della radio. Fra loro c'è chi correrà la Deejay Ten per la prima volta e i veterani, come un signore di Brescia con indosso la maglietta di una delle gare passate, quella di Firenze. "Sarà la quattordicesima che faccio - dice - e dopo questa di Torino farò anche le altre 4 tappe di quest'anno". Vicino a lui la ragazza che ha deciso di unire due eventi. "Sto per sposarmi - racconta -, ascolto sempre Radio Deejay e mi sembra una bella cosa da fare col mio futuro marito". "Finalmente la Deejay Ten è arrivata a Torino - dicono in coro due amici, Gianluca e Paolo -. L'anno scorso volevamo fare quella di Milano e non siamo riusciti, finalmente adesso è nella nostra città. Ci piace correre, abbiamo fatto altre gare ma questa è speciale - confessano - perché Deejay è speciale".

