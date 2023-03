Turismo Torino, per il turista la città è una meta culturale

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Per i turisti che l'hanno visitata nel 2022 Torino è soprattutto una meta culturale con le sue Residenze Reali e importanti tesori artistici. Lo dice un sondaggio effettuato da Turismo Torino con oltre 2.200 questionari raccolti, reso noto in occasione dell'approvazione del bilancio 2022.

Dal sondaggio emerge che il 76% dei turisti viene dall'Italia, in particolare da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana, mentre gli stranieri arrivano soprattutto da Francia e Spagna. Il 65% è venuto per la prima volta a Torino, in coppia (42%) oppure con la famiglia (36%) e ha viaggiato in treno (38%) o in auto (37%). Quasi la metà ha scelto la città tramite Internet (48%); il 68% si è fermato 3 notti o più, soggiornando in hotel 3 stelle (32%) e in appartamenti in affitto (25%); Buono il livello di soddisfazione della vacanza torinese: il 91% ha dichiarato di aver avuto un'esperienza positiva e di voler ritornare (88%) o che la suggerirà ad amici e parenti (99%).

Quanto al bilancio Maurizio Vitale, presidente di Turismo Torino e Provincia, parla di "un virtuoso equilibrio, con un valore di produzione cresciuto del 29% rispetto all'esercizio precedente, ricavi dalle vendite dirette pari a 2.200.000 euro, consolidamento del patrimonio netto di quasi 1,4 milioni di euro e rinnovo dei fondi rischi riservati sostegno del rilancio territoriale". (ANSA).