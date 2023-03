Taglio del nastro per Dolci Portici, a Torino weekend goloso

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Inizia un weekend goloso a Torino.

Da oggi a domenica si terrà la terza edizione di Dolci Portici, l'evento di cioccolateria, pasticceria e gelateria. Sono due le location principali: il tratto di via Roma compreso fra piazza Castello e piazza San Carlo ospita una trentina di espositori, fra i quali dieci Maestri del Gusto della provincia, mentre nelle sale di Palazzo Birago in via Carlo Alberto 16 si svolgeranno tavole rotonde, approfondimenti culturali e degustazioni nei pomeriggi di venerdì, sabato e domenica. A organizzare la kermesse è Fondazione Contrada Onlus, con il sostegno della Camera di Commercio e il patrocinio del Comune.

Il nastro è stato tagliato questa mattina sotto i portici davanti all'ingresso della Galleria San Federico, dall'assessore al Commercio Paolo Chiavarino.

Il programma prevede anche 4 tour tematici guidati alla scoperta dei locali e delle attività storiche della città.

Ciascun appuntamento avrà come punto d'incontro e di partenza l'infopoint allestito in via Roma, a eccezione del quarto "Passeggiando tra i Maestri del Gusto e Caffè Storici" che avrà come punto di partenza il totem di Dolci Portici di fronte alla stazione di Porta Nuova. Per partecipare ai tour sono in esaurimento, per prenotarsi bisogna consultare il sito dolciportici.contradatorino.org. Ricco anche il programma ospitato nelle sale di Palazzo Birago, sede della Camera di Commercio, con dibattiti ad accesso libero e gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. (ANSA).