Paola Cogli Ciccarelli nuova segretaria della Fabi di Torino

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Paola Cogli Ciccarelli è il nuovo segretario coordinatore della Fabi Torino. E' stata eletta dal congresso e sostituisce Mauro Bossola che l'ha guidata per 40 anni e continua la sua attività di vicepresidente del Fondo Pensioni Intesa Sanpaolo, il più importante del settore del credito con 10 miliardi di patrimonio.

In segreteria affiancano il nuovo segretario Roberto Marras (segretario amministrativo), Cosimo Damiano Torraco (segretario organizzativo), Valeria Arleri, Elena Beltrame, Mauro Bossola e Claudio Voghera. Quest'ultimo è l'unica new entry.

La Fabi è il sindacato più rappresentativo dei bancari. A Torino conta 3,600 iscritti. Cogli Ciccarelli è rappresentante sindacale di Unciredit. (ANSA).