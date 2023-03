Invade la corsia opposta e si scontra con bus, muore 45enne

(ANSA) - TORINO, 24 MAR - Una donna di 45 anni ha perso la vita la scorsa notte, poco prima dell'una, a Pinasca (Torino), in via Sestriere, all'incrocio con borgata Combalere. La vittima stava tornando a casa, a bordo di una Fiat Punto e, secondo quanto ricostruito, ha invaso la corsia opposta, finendo contro un autobus che arrivava dalla direzione opposta.

Il conducente del bus è rimasto illeso mentre la donna è morta sul colpo. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Pinerolo che indagano per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. (ANSA).